Luca Verzichelli eletto presidente della Società italiana di scienza politica

GROSSETO – Il professor Luca Verzichelli, ordinario di Scienza politica dell’Università di Siena, è stato eletto presidente della Società italiana di scienza politica (SISP).

La SISP, che conta su oltre 300 soci, nasce nel 1973 per volontà del professor Giovanni Sartori come Sezione italiana di scienza politica in seno all’Associazione italiana di scienze politiche e sociali. Molti sono i nomi di prestigio dell’ambito di studi politologico che si sono succeduti alla presidenza.

Tra questi anche il professor Maurizio Cotta, già ordinario di Scienza politica dell’Ateneo senese che fu eletto nel 2001. Dopo vent’anni la presidenza della SISP torna quindi a Siena con l’incarico che il professor Verzichelli ricoprirà per i prossimi tre anni.