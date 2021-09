L’Atletica Follonica brilla ai regionali: titoli toscani e grandi miglioramenti

FOLLONICA – Sabato 11 e domenica 12 sono andati in scena i campionati regionali Allievi/e (2004/2005) sulla nuova pista azzurra a 8 corsie di Pistoia, inaugurata per questa occasione, per due giornate dense di emozioni. Matilde Fabriani è la nuova campionessa Toscana Allieve nei 1500 m. Con una condotta di gara determinata si succede più volte alla testa del gruppo e infine riesce a trovare lo spunto finale fermando il crono a 5’07”93: ottiene così non solo il titolo regionale ma anche un miglioramento di ben 12 secondi. A confermare la sua crescita arriva anche il secondo posto nei 3000 m, corsi per la prima volta.

Secondo posto anche per Matteo Presenti nel lancio del giavellotto con la misura di 47,30 m. Tanti i primati personali per i mezzofondisti: Matteo Berardi quinto negli 800 m in 2’07”51 e sesto nei 1500 m in 4’20”34; quinto Filippo Cappellini nei 3000 m in 9’49”14 e settimo nei 1500 m in 4’22”49. Si confermano nei 400 m Samuele Cresti 58”03 e negli 800 m Lorenzo Marconi 2’18”26. Tutti i ragazzi sono cresciuti e si allenano, seguiti dai tecnici follonichesi, al Campo di Atletica di Follonica ma gareggiano per l’Atletica Cascina in virtù di un accordo di collaborazione tra le due squadre. Infine merita un elogio la prestazione del cadetto Alessandro Valvani che a Siena stabilisce il suo nuovo primato personale nei 1000 m in 2’37”2, crono che lo colloca attualmente terzo nelle graduatorie italiane stagionali. Complimenti a tutti gli atleti e allo staff tecnico e dirigenziale dell’Atletica Follonica