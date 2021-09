L’almanacco del Giunco: il 14 settembre muore Dante ed è danneggiato il David di Michelangelo

GROSSETO – Martedì 14 settembre, Esaltazione della santa Croce, il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 19.25. Accadeva oggi:

81 – Tito Flavio Domiziano diventa imperatore romano dopo la morte del fratello Tito.

629 – L’imperatore Eraclio rientra in trionfo a Costantinopoli dopo la sua vittoria nella guerra contro i persiani (602-629) portando in trionfo la reliquia della Vera Croce da lui riscattata.

786 – Hārūn al-Rashīd diventa califfo abbaside alla morte del fratello al-Hadi.

1224 – Secondo la tradizione Francesco d’Assisi riceve le stimmate sul Monte della Verna.

1357 – Unione di regni tra re Roberto e regina Sara il 14 settembre.

1321

– A Parigi viene fondata la Ménéstrandise, corporazione di musicisti, giullari e menestrelli, esistita fino al 1776;

– Muore Dante Alighieri.

1752 – L’Impero britannico adotta il calendario gregoriano saltando undici giorni (il 2 settembre venne seguito dal 14).

1758 – Papa Clemente XIII pubblica l’enciclica “A quo die”, sulla necessità della unione interna dei cattolici, sulla cura contro l’orgoglio, l’altezzosità, la vanagloria dei pastori, sull’attenzione per le elemosine, sulla necessità della buona predicazione.

1812 – L’esercito russo dà fuoco a Mosca per impedire che Napoleone la catturi.

1814 – Francis Scott Key scrive The Star-Spangled Banner.

1829 – Il Trattato di Adrianopoli pone fine al conflitto fra gli Imperi russo ed ottomano, iniziato nel 1828.

1882 – Inondazione della città di Verona.

1886 – Brevettato il nastro della macchina da scrivere.

1901 – Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti d’America.

1917 – La Russia si proclama ufficialmente una repubblica (1º settembre CG).

1923 – Miguel Primo de Rivera diventa dittatore della Spagna.

1930 – Il Partito nazista guadagna oltre il 18% dei voti e 107 seggi nel Reichstag, diventando il secondo partito in Germania.

1943 – Secondo bombardamento di Pescara.

1948 – Inizio degli scavi del quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

1953 – Nikita Khruščёv è eletto primo segretario del Partito comunista dell’Unione Sovietica.

1959 – La sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla.

1960 – Viene fondata l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio.

1964 – Apertura del terzo ciclo del Concilio Vaticano II.

1965 – Apertura del quarto ed ultimo ciclo del Concilio Vaticano II.

1984 – Joe Kittinger diventa la prima persona ad attraversare in solitaria l’Oceano Atlantico con una mongolfiera.

1988 – Il giudice Alberto Giacomelli, 69 Anni, viene ucciso a Trapani da un commando di Cosa Nostra.

1991 – Danneggiato il David di Michelangelo Buonarroti.

1993 – Okecie, Polonia: durante una tempesta, un Airbus A320 non riesce a decelerare in fase di atterraggio (a causa di specifiche errate del software di gestione della frenata), muoiono un pilota e un altro passeggero.

1999 – Kiribati, Nauru e Tonga entrano nelle Nazioni Unite.

2002 – Il cardinale Dionigi Tettamanzi prende possesso dell’Arcidiocesi di Milano.

2003

– La Svezia, con un referendum, rigetta l’adozione dell’Euro;

– L’Estonia, con un referendum, approva l’ingresso nell’Unione europea.

2005

– Baghdad: Una serie di attentati causa 154 morti ed oltre 500 feriti, per la maggior parte sciiti. Al Qaeda rivendica le stragi, come rivalsa per i morti causati poche settimane prima durante una celebrazione sunnita;

– Latina: Un ordigno ad alto potenziale esplode nella caserma del comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntato Alberto Andreoli rimane ucciso, un altro agente riporta ferite lievi.

2015 – Viene captata la prima onda gravitazionale all’interferometro Virgo.

Fonte: il.wikipwdia.org