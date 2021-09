Follonica capitale della vela giovanile: oltre duecento partenti al Trofeo Kinder

FOLLONICA – Grande spettacolo nelle acque della cittadina follonichese che ha ricevuto la carica dei 230 giovani timonieri della classe velica Optimist, per la quarta tappa del Trofeo Kinder organizzata dalla Lega Navale Italiana di Follonica presso la sua sede nautica in località Boschetto assieme con il CN Follonica e la preziosa collaborazione della locale CRI presente con un suo mezzo nautico.

Aperta ai timonieri nati negli anni: 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 (DIVISIONE A), 2011 – 2012 (DIVISIONE B), la manifestazione prevedeva sei prove nei due giorni, con un massimo di tre al giorno, sia per la divisione A sia per la divisione B. Sfruttando le perfette condizioni del mare il Comitato di regata ha potuto completare tutte le prove previste per questa tappa del circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving.

Lo sponsor Kinder Joy of Moving poneva in palio , a estrazione fra i partecipanti un’imbarcazione della classe Optimist

Le precedenti tappe si sono svolte a Campione del Garda, Marina di Ragusa, Bari, la quarta, appunto, a Follonica mentre il circuito terminerà ad ottobre a Genova abbracciando idealmente un po’ tutt’Italia.

Alla tappa maremmana hanno partecipato anche quattro atleti della Lega Navale follonichese : Giulio Mattanini,che ha chiuso con un buon 18° posto in classifica generale e Giovanni Lucifora, Ginevra Patania e Leonardo Felli alla loro prima regata importante dalla quale sicuramente hanno tratto importanti esperienze.

La regata , come detto, ha goduto di condizioni meteo praticamente perfette, come consueto nel nostro golfo che hanno esaltato la perfetta organizzazione locale per la totale soddisfazione della classe Optimist e del main sponsor Kinder.

Podio della categoria Junires assoluta:

1° CARRIERI FRANCESCO – CIRCOLO DELLA VELA BARI

2° ZINALI Gaia –CV ANTIGNANO

3° BEDONI GIOVANNI 1 – FRAGLIA VELA RIVA

4° DEMURTAS VICTORIA – FRAGLIA VELA RIVA

5° SIRENA LORENZO – ASD YC CAGLIARI

Podio della categoria Cadetti assoluta :

1° DEMURTAS ANDREA – FRAGLIA VELA RIVA

2° NOTO FILIPPO -SOCIETA CANOTTIERI MARSALA

3° TIZZANO ANDREA – GDV LNI OSTIA

4° LENTINI VITTORIO -SOCIETA CANOTTIERI MARSALA

5° LUCCHESI PIETRO -TOGNAZZI MARINE VILLAGE 2

Vincono poi il trofeo “Giancarlo Paletti” offerto dal Rotary Club di Follonica riservato ai nati nel 2010 il timoniere Intorto Lorenzo del Nauticlub Castel Fusano mentre il trofeo dell’Anmi di Follonica per i nati nel 2012 va a Noto Filippo dei Canottieri Marsala.

Il settembre velico proseguirà poi, sempre organizzato dalla LNI Follonica, con il Campionato italiano della classe Contender dal 24 al 26 p.v. dove sarà presente anche qualche equipaggio straniero, sicuramente tedeschi e svizzeri.