Domani si torna a scuola, gli auguri delle amministrazioni: «Forza ragazzi»

GROSSETO – Domani la campanella tornerà a suonare per gli alunni maremmani, che dopo le vacanze estive saranno nuovamente sui banchi di scuola.

“I nostri bambini e ragazzi domani torneranno sui banchi di scuola, in presenza e in sicurezza, in un clima di festa nell’incontro tra compagni e insegnanti – queste le parole di augurio dell’assessore all’Istruzione del Comune di Manciano Daniela Vignali rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e alle loro famiglie che domani mercoledì 15 settembre torneranno a scuola.

Daniela Vignali

“Anche quest’anno la riapertura delle scuole – spiega l’assessore Vignali – è un momento delicato in quanto l’emergenza sanitaria da Covid-19 non è ancora cessata. Gli anni precedenti ci hanno fatto vivere momenti di tensione e di preoccupazione a causa della circolazione del virus ma quest’anno, nonostante l’attenzione alla sicurezza non dovrà mai venire meno, ripartiamo nella normalità con un sentimento di speranza e fiducia verso l’uscita dall’emergenza. Bambini, ragazzi e famiglie dovranno ancora avere un grande senso di responsabilità attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole. Auguro a tutti gli studenti – conclude Vignali – di vivere un buon anno scolastico e di riprendere al meglio il percorso di crescita e formazione”.

Mirco Morini

“I nostri piccoli e grandi studenti – afferma il sindaco di Manciano Mirco Morini – saranno ricordati per la grande unità, senso di responsabilità e spirito di sacrificio che hanno dimostrato nei momenti più duri e bui della pandemia. Grazie all’alto numero di vaccinati, anche tra i giovani, siamo sicuri che questo nuovo anno scolastico procederà per il meglio. Per questo motivo faccio ancora appello, a tutti coloro che non l’abbiano ancora fatto, a vaccinarsi per proteggere se stessi, chi è fragile, chi è anziano e chi non può ricevere la dose. In bocca al lupo a tutti gli alunni, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico”.

“Cari ragazzi – scrive l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini agli alunni dell’Istituto Comprensivo del paese -, sta per avviarsi un nuovo anno e di nuovo tornerete in quella scuola dove si vivono esperienze che segneranno il percorso di vita di tutti voi. Anche quest’anno partite in una situazione che, seppur consente di incontrarvi di persona, vive nella paura di dover ricorrere alla DAD o alla DID. I vostri sorrisi saranno ancora nascosti dalle mascherine e vi accoglierà un sistema con ingressi scaglionati, percorsi tracciati a terra, banchi distanziati ed altre regole che paiono interferire con le auspicate forme di socialità. Ripartite però con fiducia, anche se ancora con regole sanitarie che richiedono un forte senso di responsabilità e cercate di vivere questo anno scolastico come una straordinaria opportunità di crescita civile oltre che culturale”.

Susanna Lorenzini

“Un pensiero speciale – prosegue Lorenzini – va al personale docente e non e ai vostri genitori, tutti investiti di nuovi compiti e responsabilità ma che certamente sapranno accompagnarvi in questa nuova sfida con impegno, professionalità ed amore. La partita che dovrete giocare sarà più che mai importante e la potrete vincere solo facendo gioco di squadra, nel rispetto ognuno del proprio ruolo, con l’impegno e la consapevolezza che l’esperienza di un nuovo anno di scuola rappresenta per tutti una grande opportunità per il bene comune”.