Coronavirus: muore una donna. In Maremma 10 nuovi casi e due ricoveri in meno, 24 in tutto

GROSSETO – C’è un altro morto di Coronavirus in provincia di Grosseto: si tratta di una donna di 84 anni, deceduta nella giornata di ieri all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono 10 i nuovi positivi al Coronavirus in Provincia di Grosseto (ieri otto). Di questi, quattro sono nel Comune di Grosseto e tre in quello di Monte Argentario.

Tra le ore 14 del 13 settembre e le ore 14 di oggi, 14 settembre, sono stati processati 500 tamponi (ieri 230). Cala il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati), che passa dal 3,5% di ieri al 2,0% di oggi.

Le persone positive in carico alla Asl sono 462 (ieri 478). Nelle ultime 24 ore si registrano 13 guarigioni (ieri 14).

Ci sono due ricoveri in meno: all’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono tre pazienti in terapia intensiva (come ieri) e 21 nel reparto di degenza Covid (ieri 23). I ricoverati totali sono 24 (ieri 26).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 36 Provincia di Arezzo 13 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 10 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 4 4 3 1 – 1 Grosseto 1 3 1 4 1 – Siena 1 2 2 2 2 3 Totale USL 6 9 6 7 3 4

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 6 sett Martedì 7 sett Mercoledì 8 sett Giovedì 9 sett Venerdì 10 sett Sabato 11 sett Domenica 12 set Lunedì 13 sett Martedì 14 sett Arezzo 34 26 32 26 21 25 20 5 13 Siena 53 20 29 54 33 47 39 28 12 Grosseto 33 18 24 27 21 16 28 8 10 Totale Asl Tse 120 64 85 107 75 88 87 41 35

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Civitella Paganico 1 Gavorrano 1 Grosseto 4 Monte Argentario 3 Orbetello 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 4 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 694 Provincia di Siena 719 Provincia di Grosseto 500

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 442 Provincia di Siena 573 Provincia di Grosseto 462

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 381 Provincia di Siena 537 Provincia di Grosseto 425

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 627 Provincia di Siena 607 Provincia di Grosseto 481

Guariti Provincia di Arezzo 47 Provincia di Siena 16 Provincia di Grosseto 13