Continuano i corsi di minibasket della Gea, Furi: «Sport che fa crescere»

GROSSETO – Prosegue con grande successo l’iniziativa della Gea Basketball Grosseto, che ha dato il via ai corsi di minibasket gratuiti per tutta la stagione 2021-2022. I bambini dai 5 agli undici anni potranno divertirsi sui campi all’aperto dell’Oratorio del Cottolengo in via Scansanese 67 a Grosseto, senza nessuna spesa per le loro famiglie.

«Da più parti – sottolinea il presidente della Gea David Furi – mi stanno arrivando i complimenti per questo progetto nato in accordo con la presidente del Csi Maura Cinagli. Non è facile trovare società che investono sui giovani per un’intera stagione. Fino al 10 giugno non ci saranno spese e i nostri piccoli amici potranno prendere confidenza con uno sport che li farà crescere».

Negli ultimi allenamenti hanno superato quota sessanta i bambini che si sono presentati nella nuova location Gea per l’attività giovanile. E’ bello vedere anche la coesione della Gea Family. I tecnici incaricati a tenere le lezioni sono Marco Romboli, Pablo Crudeli, Mauro Pollazzi e Giovanni Porri, ma è facile trovare al campino anche Luca Faragli.

Le lezioni si svolgono il lunedì e il venerdì dalle 16,30 alle 18,30 e come detto sono riservate a bambini e bambine dai cinque agli undici anni. Chi desidera entrare nella Gea Tune Squad può telefonare al 339.1541974 (Debora).