Campionato provinciale di cicloturismo, nuova edizione del raduno ospedalieri

GROSSETO – Il cicloturismo Uisp prepara un appuntamento ormai classico. Domenica 19 settembre è infatti in programma la 38esima edizione del cicloraduno ospedalieri, ventesimo memorial Pegaso 2. La manifestazione organizzata come sempre dal Cral Asl 9 si articola su tre percorsi (56, 81 e 120 chilometri) con partenza alla francese ed è aperta a tutti i tesserati Uisp, Coni e altri enti della consulta.

Valida come prova del campionato provinciale cicloturismo Uisp, prevede ritrovo, partenza e arrivo a Grosseto, in Via Scansanese, al nuovo centro commerciale Conad. Si potrà partire dalle ore 7,30 alle 9. In caso di avverse condizioni meteo l’evento verrà spostato a domenica 26 settembre. Per info 3382850841.