Ritorno a scuola: gli auguri dell’amministrazione agli studenti e la nuova dirigente

CAPALBIO – Mercoledì 15 settembre gli alunni delle scuole di Capalbio torneranno a scuola. Agli studenti, quindi, l’amministrazione comunale manda un augurio di buon lavoro, con la speranza che l’attività didattica possa svolgersi regolarmente e con la massima sicurezza, nonostante la crisi pandemica sia ancora in corso.

Un augurio di buon lavoro e un benvenuto va anche alla nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Pietro Aldi”, che ha preso servizio nei giorni scorsi.

“Diamo un benvenuto alla nuova dirigente scolastica, la dottoressa Pinuccia Selis – dicono dall’amministrazione comunale – rinnovando la disponibilità della giunta uscente al confronto e al dialogo. A lei, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico facciamo i nostri migliori auguri per un anno ricco di soddisfazioni. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare la dottoressa Anna Maria Carbone, per il lavoro svolto in tanti anni di servizio sul nostro territorio”.