Lavori di allestimento alle Clarisse: il museo resterà chiuso per quattro giorni

GROSSETO – Il Polo culturale Le Clarisse resta chiuso al pubblico per quattro giorni, da martedì 14 a venerdì 17 settembre, per lavori di allestimento.

La chiusura della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura è dovuta ai lavori di allestimento per una delle esposizioni in programma per la Città visibile della cultura. Di conseguenza, anche il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti resterà chiuso da mercoledì 15 a venerdì 17 settembre. IL Polo culturale Le Clarisse riaprirà regolarmente al pubblico sabato 18 settembre alle ore 18.

Nella foto: il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura