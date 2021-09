GROSSETO – «Una lista civica, un candidato sindaco civico, una squadra che rappresenta in tutto e per tutto la nostra cittadinanza: oggi scendono in campo donne e uomini di ogni età, tutti pronti a mettersi a disposizione di Grosseto e del territorio, ognuno con competenze diverse e tanta voglia di fare». È stata presentata oggi la lista civica Vivarelli Colonna Sindaco con questa parole che hanno introdotto i candidati al consiglio comunale.

Questi i nomi in corsa: Renato Algeri, Donatella Armellini, Ira Arrigucci, Daniele Bambagioni, Tamara Bernardini, Emanuele Bussi, Fabio Carresi, Olga Ciaramella, Francesca Ciucchi, Alessandra Gammino, Amelia Gaviano, Riccardo Ginanneschi, Cristina Maria Ionita, Alessandro Innocenti, Sara Khadra, Viola Lamioni, Gabriele Lattanzi, Laura Luzzetti, Roberto Madrigali, Chiara Menichetti, Carla Minacci, Angelo Pettrone, Elisa Poccheschi, Ottavia Spiga, Giacomo Spinsanti, Camilla Terrosi, Fausto Turbanti, Niccolò Tuttini, Allison Uvelli, Marco Vannini, Andrea Vasellini, Angela Zazzaro.

«Ci sono delle conferme – con assessori e consiglieri comunali che hanno già dimostrato ciò che sanno fare – e anche tante novità di chi in questi anni ha apprezzato il lavoro dell’Amministrazione comunale e della giunta tutta, e ha voluto partecipare attivamente, scegliendo comunque la civicità all’iscrizione ad un partito. Abbiamo infatti bisogno di entrambi, partiti e liste civiche, così che i cittadini vedano ascoltate il più possibile le loro richieste e realizzati i loro progetti».

«La nostra lista civica scende quindi in campo per continuare un percorso avviato al fianco delle forze politiche di centrodestra, con professionalità e concretezza in questi cinque anni: protagonisti sono l’entusiasmo e il desiderio di raggiungere grandi obiettivi, anche nelle situazioni di emergenza (basti pensare alla pandemia), caratteristiche che senza dubbio hanno fatto la differenza nel corso di questa legislatura. Siamo certi che il lavoro fatto fino a questo momento sia stato apprezzato non solo da coloro che si sentono vicini al centrodestra, ma da tutti coloro che hanno apprezzato il cambio di passo rispetto al passato. Siamo qui per voi, siamo qui per la città, con un sindaco sempre presente, trasparente, dinamico, che ama Grosseto e vuole continuare a fare bene».