La città e il futuro del settore immobiliare: incontro tra sindaco e Confedilizia

GROSSETO – La scorsa nella sede della Confedilizia, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del consiglio comunale Claudio Cosimo Pacella hanno avuto un momento di confronto con i vertici grossetani dell’associazione per parlare delle problematiche del settore immobiliare e, in particolare, di quelle relative del centro storico.

Tra gli argomenti al centro della riunione non è quindi mancato quello relativo al Pinqua, cioè al Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, che servirà a riqualificare Grosseto – dal centro alla periferia – attraverso il finanziamento di 15 milioni di euro, il cuore storico della città, il commercio, il collocamento e l’accessibilità degli uffici pubblici e dei servizi.

Sul punto i vertici di Confedilizia hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per il patrocinio che anche il Comune, come la Fondazione del Polo Universitario Grossetano, ha concesso al prossimo convengo di studi che la stessa Confedilizia, con la supervisione del professore architetto Giuseppe Chigiotti, sta organizzando per il prossimo 25 settembre sul tema specifico “La rigenerazione urbana dei centri storici: il caso Grosseto”.

La presidente di Confedilizia, l’avvocato Paola Tamanti dando infine atto di come il rapporto con l’amministrazione comunale sia stato in questi anni continuativo, anche e soprattutto nei momenti difficili legati all’emergenza Coronavirus, ha espresso l’auspicio che ciò possa venire confermato e possibilmente migliorato anche per il futuro.