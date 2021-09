Il Tar respinge il ricorso di Chiavetta. Idee in Comune: «Spiace aver tradito la fiducia dei cittadini»

ORBETELLO – «Il Tar Toscana ha respinto il ricorso della lista Mario Chiavetta sindaco. Da questo momento siamo certi di non essere più in campagna elettorale con una candidatura» a dirlo Vincenzo Caponi. «L’impegno di Idee in Comune per portare idee e progetti per una rinascita di Orbetello continua, evidentemente in altre forme».

«Ci dispiace molto aver tradito la fiducia delle tante persone che si erano avvicinate a noi e hanno creduto nelle nostre capacità di poter rappresentare le loro istanze – prosegue la nota -. Se non lo abbiamo fatto prima almeno su questo dovremo essere uniti, la responsabilità di questa debacle storica per la nostra comunità è di tutti, tutte le forze, movimenti e partiti che hanno partecipato devono sentirsi responsabili davanti ai propri elettori. Noi sicuramente ne sentiamo tutto il peso».