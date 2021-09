Ecco gli open day per scoprire i nuovi corsi di Its-Eat: le date

GROSSETO – Dopo la Fiera del Madonnino, dove l’Istituto tecnico superiore – eccellenza agroalimentare toscana Its-Eat è stato a disposizione del pubblico all’interno del proprio stand, riprende la presentazione dei nuovi corsi, con open day in presenza e on-line.

Mercoledì 15 settembre, alle 17, è in programma l’open day in presenza a Grosseto, alla sede della cantina Vini di Maremma, in località Il Cristo, a Marina di Grosseto. In questa occasione esperti, tecnici, docenti, aziende e studenti di Its-Eat sono a disposizione per illustrare i corsi, rispondere alle domande, raccontare la propria esperienza formativa e professionale, fare orientamento.

Per iscrizioni e informazioni, consultare il sito di Its-Eat al link https://fondazione-eat.it/richieste/index.php/openday.

I percorsi formativi di Its-Eat sono aperti ai diplomati tra i 19 e i 29 anni, interessati a un biennio di alta formazione tecnica, al termine del quale il ministero dell’Istruzione rilascia il diploma di tecnico superiore, equivalente al quinto livello europeo (Eqf). Una vera e propria chiave per entrare nel mondo del lavoro, dato che l’80 per cento dei diplomati Its trova impiego nel proprio settore a un anno dal termine degli studi.

I due nuovi percorsi formativi in partenza a ottobre a Grosseto e a Firenze, sono Enofood 4.0 (Grosseto), che forma tecnici superiori esperti nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari made in Italy, nell’export, nelle strategie di marketing e di comunicazione delle imprese agroalimentari, e Agrifuture 4.0 (Firenze), per tecnici superiori che operano nelle filiere di produzione e trasformazione agroalimentare, in particolare nell’innovazione digitale, con riferimento alle nuove tecnologie dell’agricoltura di precisione. Le iscrizioni ai corsi scadono il 12 ottobre.

Tutte le informazioni sul sito di Its-Eat, al link https://www.fondazione-eat.it/iscriviti-corso-formazione-eccellenze-agroalimentari.html.

Gli open day on line sono in programma il 20 e il 27 settembre, a partire dalle 17.30. Per informazioni e per iscriversi il link compilare e inviare il modulo https://fondazione-eat.it/richieste/index.php/openday/. Oppure visitare il sito http://fondazione-eat.it.