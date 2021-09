Devastate tutte le auto parcheggiate: vie del centro in preda ai vandali

FOLLONICA – Una lunga fila di macchine danneggiate, tra specchietti rotti, sportellini per il rifornimento strappati e tergicristalli staccati.

Questa brutta sorpresa se la sono trovata questa mattina una decina di proprietari di auto tra via Trento, via Carducci e via Giacomelli, le cui macchine sono state prese di mira dai vandali, probabilmente nella notte tra domenica e lunedì.

Non è la prima volta che le macchine parcheggiate lungo le strade della città del Golfo vengono prese di mira da qualcuno che pare divertirsi a provocare danni piuttosto ingenti alle auto e la, comprensibile, rabbia dei proprietari.