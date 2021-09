La campionessa Antonella Palmisano madrina della prima edizione del Miglio d’Oro

GROSSETO – La campionessa olimpionica Antonella Palmisano, oro a Tokio sui 20 chilometri, sarà a Grosseto domenica prossima, 19 settembre, come madrina di un evento sportivo che si svolgerà sulle Mura Medicee, voluto dal Rotary Club di Grosseto che, trascinato dall’entusiasmo del suo presidente Marcello Pancrazi, scende in campo per promuovere il movimento all’aria aperta e sensibilizzare sul tema delle donazioni del sangue con l’obiettivo di raccogliere fondi per i più colpiti dalla pandemia. L’evento, che si terrà domenica 19 settembre con partenza prevista alle ore 8, organizzato dal Rotary Club di Grosseto insieme a tutto il Rotary Maremma I (Orbetello-Costa d’Argento, Monte Argentario e Pitigliano-Sorano-Manciano), con il supporto del Team Marathon Bike, dell’Avis, della UISP e il patrocinio del Comune di Grosseto, della Pro Loco di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura, è il primo Miglio d’Oro e la Camminata dei Bastioni delle Mura Medicee di Grosseto.

Ogni partecipante, anche per la camminata, avrà un pettorale “RUN TO SERVE”, una maglietta da poter indossare e alla fine del giro un ricco pacco gara con prodotti forniti da numerosi sponsor.

A rendere ancora più attraente la manifestazione sulle Mura Antonella Palmisano, medaglia d’oro sui 20 Km di marcia alle recenti Olimpiadi di Tokyo, come madrina dell’evento.

Il ritrovo per la partenza è nei pressi della storica Sala Eden al centro del Baluardo Garibaldi.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione (5 euro) ed il green pass (altrimenti può essere fatto un tampone in loco). Le iscrizioni, che termineranno alle 24.00 di venerdì 17 settembre, potranno essere effettuate presso il negozio di articoli sportivi RUNNING 42 (tel.0564/491615) situato in via Nazario Sauro, 106 a Grosseto. L’evento prevede una gara podistica agonistica di 1609,34 metri (” Primo Miglio d’oro”) e una camminata sullo stesso percorso (“Camminata dei Bastioni”) lungo le Mura Medicee.

