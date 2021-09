Ecco la squadra di Marchi: «Esperienza amministrativa, conoscenza del territorio, obiettivi concreti»

SCANSANO – Il sindaco di Scansano, Francesco Marchi, ha presentato la squadra con cui si candida per il secondo mandato alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Al Teatro Castagnoli c’erano anche i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia (Bruno Ceccherini) e di Forza Italia (Sandro Marrini), le forze politiche che – insieme con l’Udc – sostengono il progetto della lista civica “Francesco Marchi sindaco”.

«Non siamo qui a raccontare progetti roboanti che sappiamo già essere irrealizzabili – ha dichiarato Marchi –: noi conosciamo bene la situazione del Comune di Scansano e sappiamo che promettere azioni che vadano oltre le possibilità economiche delle casse comunali significherebbe ingannare i nostri concittadini. Dal nostro insediamento nel 2016 ci siamo impegnati per riportare l’ente in una situazione perlomeno gestibile e ci siamo riusciti, anche se il lavoro è da completare. Gli scansanesi devono saper distinguere chi racconta sogni e chi invece la realtà. Noi abbiamo le conoscenze, l’esperienza, l’onestà e la serietà per governare Scansano».

«Ci sono punti cardine nel nostro programma sui quali continueremo a investire energie e impegno sin da subito: il contrasto alla geotermia, il ripristino dei servizi sanitari che mancano nel nostro Comune, la promozione del territorio. E poi le opere pubbliche: uno dei nostri grandi progetti riguarda la realizzazione di nuovi posti auto nell’orto del Santini, perché senza parcheggi non è possibile parlare di turismo. E ancora gli alberghi di campagna, un progetto che serve al territorio per incrementare le presenze e la vendita dei prodotti tipici. Senza dimenticare le Valentine, zona che siamo riusciti a far rivivere. Chiediamo agli scansanesi di non credere alle chiacchiere e alle polemiche pretestuose, buone solo per la campagna elettorale, ma di basarsi su quanto è stato fatto fino ad oggi».