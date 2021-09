Coppa Passalacqua: numeri, gol e partite da disputare al giro di boa della fase eliminatoria

GROSSETO – Superata la metà della fase eliminatoria, per l’edizione post pandemia della coppa Bruno Passalacqua. In 11 gare disputate sono state segnate 53 gol, una autorete, quella di Lorenzo Berardini (Roselle), due i rigori assegnati (Atletico Piombino e Venturina) entrambi realizzati, è assente il risultato di parità. Un solo cartellino rosso (Cacciabaudo dell’Alberese), mentre in Atletico Piombino-Alberese e Scarlino-Invictasauro non ci sono registrati ammoniti.

Questa l’attuale classifica marcatori: Besnik Kasa (Follonica Gavorrano) 5, Federico Canapini (Venturina) 4, Mattia Palmieri (Venturina), Stefano Galli (Roselle), Luca Ramazzotti (Follonica Gavorrano) 3, Samuel Bognomini (Nuova Grosseto), Riccardo Fusini (Roselle), Francesco Napoleoni (Atletico Piombino), Mirko Bertini (Venturina), Luca Lanzi (Paganico), Michele Piani (Atletico Piombino) 2. Seguono 18 giocatori con 1 gol.

Girone A

Partite disputate

Follonica Gavorrano-Braccagni 5-0

Venturina-Atletico Piombino 4-0

Alberese-Follonica Gavorrano 0-5

Braccagni-Venturina 0-7

Atletico Piombino-Alberese 6-1

Follonica Gavorrano-Venturina 1-2

Classifica: Venturina 9, Follonica Gavorrano 6, Atletico Piombino 3, Alberese – Braccagni 0.

Da giocare

Braccagni-Atletico Grosseto lunedì 13

Venturina-Alberese venerdì 17

Atletico Piombino-Follonica Gavorrano lunedì 20

Alberese-Braccagni mercoledì 22

Girone B

Partite disputate

Scarlino-Invictasauro 1-3

Roselle-Nuova Grosseto 5-1

Paganico-Scarlino 4-2

Invictasauro-Roselle 3-1

Nuova Grosseto-Paganico 2-1

Classifica: Invictasauro 6, Roselle – Paganico – N. Grosseto 3, Scarlino 0

Da giocare

Scarlino-Roselle martedì 14

Invictasauro-Nuova Grosseto mercoledì 15

Roselle-Paganico giovedì 16

Scarlino-Nuova Grosseto martedì 21

Paganico-Invictasauro giovedì 23

1a semifinale domenica 26; 2a semifinale lunedì 27

Finale giovedì 30