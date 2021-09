BRACCAGNI – Sono stati consegnati questa mattina i diplomi di tecnico superiore ad alcuni dei 32 ex studenti dell’Its Eccellenza agroalimentare toscana (Eat) che hanno completato i corsi di studio del biennio 2017-2019. Ovvero la prima edizione di Farmer 4.0, per tecnici specializzati nell’innovazione in agricoltura, che si è svolto ad Arezzo, e Food Identity Management, per tecnici specializzati nel marketing dei prodotti agroalimentari, che si è svolto a Grosseto.

13 gli studenti, tra cui quattro ragazze, che hanno frequentato il primo percorso formativo, provenienti per la maggior parte dalla provincia di Grosseto, ma anche da Siena, Livorno e Macerata. 19, invece, gli studenti che hanno frequentato il secondo percorso (dei quali due ragazze), provenienti da Arezzo, Firenze, Siena e Terni.

di 18 Galleria fotografica Diplomi Its Eat









Il dato più significativo, tuttavia, è la ricaduta occupazionale: l’88 per cento dei diplomati di Food Identity Management e l’80 per cento di Farmer 4.0, infatti hanno trovato impiego nel loro campo di studio, confermando la percentuale di occupazione (l’80 per cento a un anno dal diploma, dei quali il 92 per cento in un’area coerente con il percorso concluso) dei tecnici specializzati negli Its in tutta Italia, a un anno dal diploma, che è emersa dal monitoraggio Indire, l’istituto di ricerca del ministero dell’Istruzione (www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/monitoraggio-nazionale/), anche per il 2021. Un risultato che ha spinto il parlamento a legiferare sull’organizzazione della rete Its (che stanno per diventare Its Academy), per trasformarli a tutti gli effetti nel secondo pilastro formativo post diploma, parallelo a quello universitario, con investimenti a nove zeri per i prossimi tre anni.

Il diploma Its, infatti, corrisponde al quinto livello europeo (indicato dalla sigla Eqf) per la formazione e rappresenta un accesso certo al mondo del lavoro grazie all’incrocio domanda e offerta, tra le aziende, che nella fattispecie in Maremma cercano tecnici altamente specializzati nell’agroalimentare, nell’agricoltura digitale e di precisione, e l’offerta di personale specializzato che arriva dai corsi Its – Eat, di cui le aziende stesse sono parte integrante e partecipano alle scelte strategiche.

Uno stand di Its-Eat è alla Fiera del Madonnino, per tutta la durata della manifestazione, con esperti e i tecnici per informazioni, per la distribuzione di materiale e per “raccontare” le caratteristiche di questa realtà formativa. Insieme a loro studenti e diplomati Its per condividere la propria esperienza nei percorsi formativi. Allo stand sarà possibile anche un “assaggio” della serra indoor, che ricalca quella presente nei laboratori dell’istituto in via Giordania, a Grosseto, montata nei mesi scorsi come laboratorio per l’agricoltura digitale e di precisione.