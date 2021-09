«Noi siamo partigiani». Tutta la Giunta si iscrive all’Anpi

ROCCASTRADA – Francesco Limatola, Stefania Pacciani, Emiliano Rabazzi, Elena Menghini e Barbara Rusci, tutti i membri, dunque, della Giunta comunale di Roccastrada, si sono iscritti all’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani italiani.

“Un’adesione individuale e collettiva- afferma il sindaco Francesco Limatola – che vuole essere testimonianza e modello per tutta la popolazione. Essere “partigiani” nel 2021 è un impegno a lottare sempre per la libertà e la pace contro ogni sopraffazione e prevaricazione. Essere “partigiani” è anche un modo per ricordare la storia delle nostre comunità che hanno voluto sempre affermare i principi di giustizia democratica”.