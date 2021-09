PORTO SANTO STEFANO – Circa un’ora fa un uomo è stato soccorso sulla panoramica di Porto Santo Stefano dopo una caduta dalla bici.

L’uomo al momento della caduta era in compagnia della moglie che ha allertato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto medica che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso di Grosseto per ulteriori accertamenti per trauma a una spalla.