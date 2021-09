Chiusa la fase a gironi di Istia Paese Di…Vino, Atletico Barbiere e Campini da applausi

GROSSETO – Si chiude la fase a gironi del torneo Istia Paese Di…Vino: accoppiamenti così decisi in vista delle semifinali della prossima settimana. Nel girone Portaccia è l’Atletico Barbiere a chiudere a punteggio pieno al primo posto battendo 16-7 nella gara-spareggio una rimaneggiata Tpt Pavimenti. Serata magica per Merkoqi che va in doppia cifra di realizzazioni e balza in vetta alla classifica cannonieri. Nell’altra sfida, l’accoppiata Belhijou-Sanchez lancia verso la prima affermazione il Las Palmas Risto Pub, che chiude sul 7 a 3 la sfida contro il Vets Fusal.

Nel raggruppamento Porta Grossetana, invece, sono i padroni di casa dell’Istia Campini a fare percorso netto, grazie all’8 a 4 inflitto al Barbagianni Carrozzeria Tirrena: Briaschi, Raia e Novello si confermano i trascinatori per il tema di Galloni. Giacomo Bambagioni, invece, si conferma l’uomo di punta per il Cassai Gomme che coglie la prima vittoria contro l’Fc Pila: l’attaccante va a segno ben sei volte.

Questo il quadro delle gare della prossima settimana:

Tabellone Paese Di..Vino: Atletico Barbiere-Barbagianni Carrozzeria Tirrena, Istia Campini-Tpt Pavimenti.

Tabellone Pane e Vino: Las Palmas Risto Pub- Fc Pila, Cassai Gomme-Vets Futsal.