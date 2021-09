Centro storico in festa per la Staffetta di Canapone, ecco il quartetto vincente

GROSSETO – Leonardo Canuzzi, Catia Gonnelli e Alessandro Milone del Team Marathon Bike e Lorenzo Sabatini, Atletica Costa d’Argento, sono i vincitori dell’edizione 2021 della Staffetta di Canapone (foto Malarby). I quattro hanno preceduto Laura Bonari, Paolo Bischeri (Team Marathon Bike), Alessandro Masetti (Atletica Montefiascone) e Massimo Renieri (Quarto Stormo); sul podio anche il quartetto con Fabio Santilli (Quarto Stormo), Antonio Barrasso (Reale Stato dei Presidi), Silvia Sclano (Atletica Costa d’Argento) e Giuseppe Renis (Skeep).

Quella del ritorno dopo lo stop per il Covid, prima gara di podismo a Grosseto dopo la pandemia targata Uisp e Marathon Bike, è stata una bella bellissima giornata. Iniziata con i bambini, piccoli e piccolissimi, che hanno invaso il centro di Grosseto accompagnati dai genitori: Uisp, Marathon Bike e Avis hanno consegnato 164 medaglie ad altrettanti protagonisti. Poi, in serata, è toccato agli adulti, con il via alla gara dato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Tra gli ospiti illustri anche Ambra Sabatini e Stefano La Rosa.

“Una giornata davvero bellissima, complimenti agli organizzatori per aver messo in piedi questo evento in un momento simile – afferma il primo cittadino – è un messaggio di sport, ma anche di speranza, di valorizzazione del nostro centro storico e di promozione di uno stile di vita sano. Questa nostra collaborazione con Uisp e Marathon Bike andrà avanti per raggiungere altri risultati importanti”.

“E’ tornata la Staffetta ed è bellissimo – aggiunge l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi – pur in un momento difficile in cui tutto va fatto con cautela. Per questo un plauso al grandissimo lavoro fatto dagli organizzatori che lanciano un segnale di ripartenza”.

“Questa è una bellissima manifestazione – afferma Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – mancavano le gare di podismo nel capoluogo e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Sempre con Marathon Bike e Comune al nostro fianco, ormai compagni di viaggio fedeli”.

A fine serata stanco ma felice Maurizio Ciolfi, presidente del Team Marathon Bike. “Devo dire che alla 304esima gara organizzata c’è comunque emozione – spiega – perché per noi questo è l’appuntamento dell’anno. Soprattutto in una fase storica come questa in cui è davvero tutto molto complesso, ma l’entusiasmo fortunatamente c’è ancora”.