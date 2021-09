unacanzonealgiorno: “Quattro amici al bar” compie 30 anni. Curiosità e testo – ASCOLTA

GROSSETO – E’ il 10 settembre 1991 e Gino Paoli vince il Festivalbar con Quattro amici al bar.

La traccia interpreta e traspone in maniera romantica e musicalmente allegra la tipica situazione nella quale in molti si sono trovati a vivere in prima persona, vale a dire il lamentarsi della vita, del lavoro o della società stando seduti al bar e sorseggiando la propria bevanda preferita. La canzone è raccontata come una storia e al termine dell’arco narrativo il protagonista finisce per rendersi conto che il tempo è passato, le cose sono rimaste esattamente come prima, ma egli è rimasto solo, mentre una nuova generazione già bussa alle porte.

Ad aprile del 2019, a Le parole della settimana, Paoli ha spiegato chi erano i protagonisti della canzone: l’autore, che aveva rilevato la licenza del bar, Giulio Frezza, suo amico dai tempi dell’Accademia delle Belle Arti, il giornalista Arnaldo Bagnasco e l’architetto Renzo Piano.

TESTO

Eravamo quattro amici al bar

Che volevano cambiare il mondo

Destinati a qualche cosa in più

Che a una donna ed un impiego in banca

Si parlava con profondità di anarchia e di libertà

Tra un bicchier di coca ed un caffè

Tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò

Eravamo tre amici al bar

Uno si è impiegato in una banca

Si può fare molto pure in tre

Mentre gli altri se ne stanno a casa

Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà

Tra un bicchier di vino ed un caffè

Tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però

Eravamo due amici al bar

Uno è andato con la donna al mare

I più forti però siamo noi

Qui non serve mica essere in tanti

Si parlava con tenacità di speranze e possibilità

Tra un bicchier di whisky ed un caffè

Tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà

Son rimasto io da solo al bar

Gli altri sono tutti quanti a casa

E quest’oggi verso le tre son venuti quattro ragazzini

Son seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè

Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare

Tutto questo mondo che non va

Sono qui con quattro amici al bar

Che hanno voglia di cambiare il mondo

E poi ci troveremo come le star

A bere del whisky al Roxy Bar

O forse non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

E poi ci troveremo come le star

A bere del whisky al Roxy Bar

O forse non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

Fonte: Wikipedia

