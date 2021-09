Ultima di campionato e premiazione per il Bsc Grosseto neopromosso in A: «Vi aspettiamo numerosi»

GROSSETO – Ultima fatica di campionato e festa finale per i giovani del Bsc Grosseto 1952, neopromosso in serie A dopo un’annata trionfale in quella cadetta. Domani sabato allo stadio Jannella, doppia sfida casalinga contro il Calì Roma, con gara uno alle 15 e gara due alle 20, preceduta alle 19,30 dalla premiazione per la promozione, i presenza del sindaco di Grosseto.

Grande entusiasmo da parte della società biancorossa, che cercherà di chiudere al meglio la sua stagione da sogno. “Vi aspettiamo numerosi – si legge sulla pagina Facebook del Bsc – siete tutti invitati a festeggiare la promozione in serie A”.