Sgomberato appartamento abitato solo da animali (vivi e morti). C’era anche un varano

GROSSETO – Animali vivi e morti, rettili, iguana, volatili, ma anche cani e gatti, alcuni vivi e altri morti. E persino un varano. Si trovavano tutti in un appartamento in viale Europa a Grosseto. Un appartamento che però pare non fosse abitato da nessuno, se non dagli animali.

Una situazione insostenibile, pare che la puzza delle deiezioni si sentisse dalle scale dell’appartamento. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti i carabinieri, la forestale e la Asl che hanno provveduto a portar via gli animali. Per il varano, un lucertolone che può raggiungere anche i due metri, è stato necessario l’intervento del Cites, il servizio dell’Arma che contrasta il traffico di specie protette. Molti degli animali che erano nell’appartamento sono infatti protetti e non potrebbero essere detenuti da privati cittadini.

Non è ancora chiaro chi si occupasse degli animali che si trovavano nell’appartamento.