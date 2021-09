GROSSETO – “Vogliamo una Grosseto migliore, governata con attenzione e competenza. Vogliamo che la nostra città, i nostri borghi, le campagne e il mare siano la base su cui costruire il progetto di vita delle prossime generazioni. Intorno a questi desideri e modelli è nata un’aggregazione di donne e uomini, liberali, riformisti e socialisti” afferma Valerio Pizzuti, candidato sindaco di Grosseto per la lista Liberali, riformisti e socialisti.

“Questo è stato il punto di partenza, ricercare coesione e unità nella nostra comunità e per la nostra comunità. Non è stato semplice perché lavorare per l’unità vuol dire rinunciare ognuno a qualcosa. Eppure il risultato è straordinario già oggi ancor prima delle elezioni”.

“Le donne e gli uomini che presentiamo come candidati sono la dimostrazione di quanto può portare la volontà di coesione.

Non si è trattato di unirsi in una competizione contro qualcuno, ma per qualcosa, per affermare un’idea di come gestire la convivenza con un pensiero lungo. È nata così l’alleanza tra Azione di Carlo Calenda, Italia Viva e il Partito Socialista a cui oggi si aggiunge l’adesione di Marco Taradash della segreteria di + Europa” prosegue Pizzuti.

“In questi mesi ho raccontato le nostre idee cercando di sfuggire dalle polemiche delle buche. Le buche, infatti, sono facili da riparare, mentre è molto più complesso far crescere bene la città, migliorare la vita e la formazione delle giovani generazioni, credere nei patrimoni storici in nostro possesso, nella campagna e nel lavoro di qualità dei nostri agricoltori. Le persone che si candidano con me al Consiglio Comunale portano ognuna un pezzetto di questa consapevolezza e la rappresentano bene. Ci sono professionisti, medici, operai, imprenditori, esperti, sportivi, avvocati e consulenti”.

“Affidiamo ai nostri concittadini tutta la nostra fiducia in ciò che possiamo fare tutti insieme. Grosseto è ricca di intelligenze provenienti da tutta la provincia, la Toscana, il mondo. La Maremma è fatta così, i maremmani sono così. Diversità che grazie a questa terra si sono unite, cresciute e radicate. Dobbiamo avere fiducia in ciò che siamo, possiamo diventare e fare!”

Francesco Giorgi

Nato nel 1970, avvocato civilista e penalista. Prima di diventare avvocato ha lavorato nel settore turismo. Sposato con appassionato di geografia fisica, politica ed economica. Consigliere Comunale dal 2011 al 2016 è stato presidente della commissione Cultura Sport e Sociale. È segretario provinciale e vice segretario regionale del PSI.

Silva Severi

Nata a Magliano in Toscana nel 1949.

Laureata in medicina e chirurgia presso l’Università di Pisa nel 1973; specialista in Cardiologia 1976; specialista in pneumologia nel 1995.

Ha lavorato presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) Pisa dal 1976 al 1998. Da giugno 1992 ad agosto 1993 ha svolto la sua attività di ricerca presso il Brompton Hospital –Londra, per lo studio della risonanza magnetica in cardiologia (con Borsa NATO senior fellowship per 2 mesi e vincitrice progetto annuale europeo bilaterale Itala-UK).

Dal 1998 ha lavorato presso la ASL9 come Direttore di UO di Cardiologia e successivamente come responsabile del Dipartimento Cardiologico della ASL9. In questo periodo ha implementato l’emodinamica e l’elettrofisiologia, che hanno permesso di curare a Grosseto l’infarto miocardico con l’angioplastica primaria e le aritmie con l’ablazione.

Ha creato una Onlus “ Amici del cuore” , che ha donato alla cardiologia di Grosseto 2 ecografi, computer, arredo di ambulatori e il software per eseguire la risonanza magnetica cardiaca, che quindi può essere eseguita nei pazienti grossetani.

Dal 2016 lavora come libero professionista cardiologo presso il centro Pegaso di Grosseto #grossetoinazione #grossetosulserio

Rinaldo Carlicchi

Nato a Grosseto nel 1976, sposato e padre di due bambini, Linda e Andrea. Appena diplomato inizia a lavorare prima nel settore agricolo poi in quello turistico fino al 2003 quando entra stabilmente all’Acquedotto del Fiora. A 20 anni viene eletto per la prima volta consigliere comunale a Orbetello con vari incarichi, poi è consigliere al Comune di Grosseto come capogruppo di Italia Viva di cui è anche coordinatore provinciale. Si è impegnato nell’attività sindacale nella Uiltec ed è stato consigliere di amministrazione della società Edilizia provinciale grossetana. È consigliere provinciale e comunale di Grosseto. #GrossetoèViva

Emilia Tammaro

40 anni, mamma di Cesare di 6 anni e mezzo. Funzionaria di banca, specializzata nei mercati finanziari e gestore di imprese. La sua esperienza è nell’accompagnamento e affiancamento delle aziende per migliorarsi e crescere nel mercato.

#Sociale #Credito #Impresa #Famiglia

Paolo Bastianini

Nato a Gerfalco 62 anni fa ho vissuto l’esperienza formativa personale e culturale a Massa Marittima. Laureatomi a Siena in Giurisprudenza sono avocato dal 1985 e dal 1990 vivo a Grosseto con Grazia e Federico. Entrando nel mio studio trovate esposte una foto della famiglia, una mia al timone di una barca a vela e la Compostela di Santiago. Nella libreria una statua della giustizia (in ginocchio) e più copie della Divina Commedia.

Non ho mai avuto incarichi politici, ma penso aver maturato esperienze grazie al mio lavoro (amministrativista) e agli incarichi di Vice-Presidente del Polo Universitario e Consigliere dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero che ho svolto grazie alla fiducia del Vescovo di Grosseto

Mi impegno volentieri a supportare la lista che propone la candidatura a Sindaco di Valerio Pizzuti. Tutti quelli che lo conoscono possono testimoniare, come me, le sue qualità professionali e personali di competenza, serietà e disponibilità. Sono convinto che le idee che sono alla base della sua candidatura contribuiranno ad un modo nuovo di guardare alle possibilità di sviluppo di Grosseto che soffre da troppi anni di immobilismo e di mancanza di prospettive per un futuro che non sia quello del prossimo sondaggio. #Competenza #Sviluppo #Serietà

Grazia Settepassi

Nata nel 1964 è Laurea magistrale in Tecnico della Prevenzione ambienti e luoghi di lavoro con Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione è Coordinatrice dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro della Unità Funzionale Igiene Pubblica e NutrizioneTecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della ASL Sud Est.

Maurizio Cossu

Nato a Grosseto nel1954. Felicemente sposato dal 1973, padre di due figli, Vanessa e Michael, nonno di tre stupendi nipotini, Zoe, Gabriele e Carolina. Nel lavoro è stato dipendente di Poste Italiane, ora pensionato. Ha già avuto una prima esperienza nell’amministrazione comunale, come consigliere comunale a Grosseto, dal 2011 al 2016, e membro della commissione consiliare urbanistica, dove ha portato l sua esperienza e competenza di cittadino che conosce i luoghi e le strade della città, e i problemi dei vari quartieri. Volontario di protezione civile antincendio boschivo.

Sara Bardi

Nata a Grosseto nel 1983 da una famiglia “normale”, il padre elettricista e la mamma operatrice sanitaria. Laureata in scienze politiche con master in criminologia, a ottobre acquisirà la laurea magistrale in psicologia clinica e della riabilitazione.

È grossetana e barbanellina Doc, libera professionista lavora come perito di parte criminologa nei processi penali e civili. Come criminologa cerca di far luce sui molti casi lasciati in sospeso da una burocrazia troppo lunga e contorta. A breve entrerà in una società di investigazioni. Da sempre combattiva per i diritti dei più disagiati, delle donne e dei bambini in difficoltà, è volontaria della Misericordia. Appassionata di calcio e tifosa del Grosseto.

#Volontariato #Ricerca #GrossetoCalcio

Salvatore Massimo Messina

47 anni, siciliano naturalizzato maremmano, esperto di sistemi multimediali, laureato nell’Indirizzo Economico di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Catania, con corso post-laurea sull’internazionalizzazione d’impresa, ha scritto brevi racconti, non solo per bambini. È impegnato nell’attivismo civile e politico fin da giovane come militante socialista e radicale, attualmente iscritto a PSI, +Europa e Associazione Luca Coscioni. Dal 2005 è felicemente ed orgogliosamente padre. Dal 2019 è funzionario a Grosseto in un ente pubblico. Ha fondato e dirige, attualmente con il ruolo di tesoriere,l’associazione culturale “Associazione Radicale Socialista Loris Fortuna” e l’associazione attivistica “Movimento Radicale – Movimento d’Azione”

Valentina Ciacci

37 anni, laureata in “Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale” a Firenze. Specializzata in Europrogettazione e Finanza Agevolata ha aperto la sua società di consulenza nel 2016 (EuroAdvice) a Grosseto, dopo esperienze come cooperante all’estero offre supporto alle imprese, start up (anche innovative), cooperative, onlus ed enti pubblici, nella presentazione di domande e progetti europei..

Vuole mettere a disposizione della cittadinanza la sua competenza, in modo da attrarre nel territorio le risorse economiche che l’Europa, l’Italia e la Regione stanziano per lo sviluppo economico e la crescita, massimizzando gli impatti del PNRR sulla nostra città e le frazioni.

Sviluppiamo il territorio con i Fondi Europei! #Crescita #Europa #Contributi

Francesca Grassi

Nata nel 1977, diplomata, imprenditrice. Mamma di tre figli. Gestisce un’azienda di pulizie a Grosseto.

#grossetoinazione #grossetosulserio

Luca Rosso

Nato a Grosseto nel 1979, sposato e padre di due bambini.

Dopo il diploma di scuola superiore e il servizio militare in Marina inizia a lavorare nel settore metalmeccanico sino al 2002 quando si abilità all’esercizio della libera professione come perito elettrotecnico. Dal dicembre 2002 è dipendente dell’azienda sanitaria Toscana sud est come collaboratore tecnico professionale.

Vive sin dalla nascita a Rispescia, dove attualmente risiede con la famiglia e dove i figli frequentano la scuola elementare.

#Territorio #Frazioni #Famiglia #Comunità #Servire

Patrizia Deriu

Nata a Bosa, provincia di Oristano nel 1970, lavora per una ditta di sanificazione. Ha due figli, Matteo di 27 anni e Lorenzo di 23 anni. Prima ha lavorato in ambito turistico nella ristorazione e servizi di pulizie e come assistenza agli anziani in ospedale e alla casa di riposo Ferrucci di Grosseto. Motociclista.

#CasePerTutti #ViabilitàSicura

Marco Azzolini

Nato ad Abbadia San Salvatore nel 1952. Diplomato al Liceo Scientifco e biennio in Scienze dell’Informazione Università di Siena, Ha lavorato in banca con funzioni direttive e attualmente è pensionato. La sua esperienza politica inizia nel 1971 prima nella FGCI poi tra i giovani socialisti. Nel Movimento Studentesco dell’Università di Pisa. Dal PSI passa ad Azione di Carlo Calenda. Attualmente partecipa al tavolo regionale “Credito e Banche”.

#grossetoinazione #grossetosulserio

Rosanna Colelli

Rosanna, 44 anni, sposata e mamma di Daniel 10 anni. Il suo lavoro è di consulenza aziendale, esperta di credito agrario e finanza agevolata. Da sempre vicina alle aziende e attenta alle loro necessità.

Appassionata di barca a vela, di mare, montagna e ambiente, ama la vita all’aria aperta. Il suo motto è : Non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai finito (Marilyn Moroe) #grossetoinazione #grossetosulserio

Leonardo Topi

Nato a Cecina nel 1953. E’ stato istruttore direttivo Polizia Locale e ora è pensionato. Durante la sua carriera è stato impegnato nel sindacato, è appassionato di fotografia.

Serena Pepi

Nata a Grosseto nel 1988, sposata e neo mamma. Ostetrica dal 2015, svolge il suo lavoro a sostegno della donna, della coppia e della famiglia. Fin da giovane è impegnata nel mondo del volontariato, fedele al concetto di prendersi cura dell’altro. Crede nell’importanza fondamentale della formazione nei giovani ed è docente presso l’Università di Siena. “Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci.” Michael Jordan

#Famiglia #Formazione #Volontariato

Giacomo Falciani

Nato nel 1978 a Grosseto, architetto, libero professionista. Si è specializzato in progettazione urbana e ambientale, progettazione bioclimatica, progettazione architettonica, progettazione di interni, storia dell’architettura, geometria descrittiva, disegno automatico, sociologia urbana. #grossetoinazione #grossetosulserio

Ludmilla Deli

Nata nel 1986. Laureata magistrale a Pisa in strategia, management e controllo, è sommelier. Attualmente lavora presso azienda vitivinicola e si occupa di Gestione attività di marketing e comunicazione, organizzazione eventi, accoglienza giornalisti e wine critics, gestione attività commerciali clienti privati e guest incoming.

#grossetoinazione #grossetosulserio

Lucrezia Schiraldi

Nata nel 1972 a Grumo Appula. Ha un figlio. Laureata in scienze economiche e bancarie, è impiegata amministrativa. Il mio impegno sarà per recuperare un’ identità della comunità insieme alla tutela dei diritti alla cittadinanza delle fasce più fragili. Credo nel rispetto delle regole della convivenza e dell’etica pubblica, della salvaguardia dei diritti di ciascun individuo e delle famiglie.

Matteo Ronzini

Nasce nel 1988 a Grosseto, ove attualmente esercita la professione di avvocato.

Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, laureandosi con il massimo dei voti. La famiglia, di liberi professionisti ed imprenditori, ha contribuito alla formazione del suo ideale politico, di stampo moderato, riformista e garantista.

Questi ideali lo hanno portato, nel 2020, ad iscriversi ad Azione.

#grossetoinazione #grossetosulserio

Sabrina Cherubini

Nata nel 1970 a Grosseto. Diplomata come infermiera e tecnico sociale, ha un master in medicina forense. Lavora presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto dal 1992, è ora nello staff dell’Elisoccorso di Grosseto nell’attività di emergenza sanitaria del territorio. Svolge anche attività di docenza al personale sanitario e laico da 15 anni e ha gestito incontri didattici nelle scuole.

Alfredo Valerio

Nato a Orbetello nel 1963. Laureato in economia e commercio, ha lavorato per una grande azienda di cui a ricoperto il ruolo di direttore commerciale, generale e CEO. Ora è pensionato. È membro del Consiglio Generale di Confindustria Salerno. #grossetoinazione #grossetosulserio

Laura Niccolini

Nata a Grosseto nel 1963, coniugata, dipendente Unicoop Tirreno e membro del Comitato Soci Coop Grosseto. Appassionata di sport e di lettura.

Attilio Verdi

Nato nel 1977 a Grosseto, è diplomato. Ha lavorato per un’importante azienda di abbigliamento tecnico sportivo e materiale nautico ricoprendo un ruolo direzionale, attualmente sono insegnante di windsurf presso una scuola di vela. #grossetoinazione #grossetosulserio

Lucyna Elzbieta Stelmach

Nata nel 1971 in Polonia, coniugata con Maurizio e ha un figlio Patrick. Operatrice turistica in un resort, collaboratrice nello studio professionale del marito.

Rita Chipa

Nata a Grosseto nel 1950 ha lavorato in Comune nel settore istruzione e poi all’ambiente. È stata volontaria ospedaliera con l’AVO. Impegnata nel sociale, socia fondatrice del CEIS assieme a Don Enzo Capitani, per le tossicodipendenze dall’anno 1987. E ora impegnata con due gruppi di auto aiuto, uno a Orbetello e uno a Grosseto, dipendenze da alcool, gioco e stupefacenti.

È impegnata in politica e nel sindacato: è dirigente nazionale e regionale del Psi. È membro Uil pensionati. Vuole portare la sua esperienza di vita nella politica locale. Occuparsi dei problemi degli altri è l’università della vita.

Elio Guarriello

Nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1963, diplomato, sposato e padre di tre figli. Ha rivestito diversi incarichi di responsabilità nell’ambito dell’Aeronautica Militare e oggi è pensionato. Impegnato nel volontariato.

Monica Cecconi

Nata nel 1965 a Grosseto. Diplomata, è attualmente impiegata ESTAR presso la UOC Sistemi e Infrastrutture Informatiche. La sua esperienza lavorativa prima alla Mabro, poi come agente di commercio le ha fatto sviluppare forti competenze relazionali e comunicative che vuole mettere a disposizione della sua comunità.

Francesco Setti

Nato nel 1989 a Grosseto, responsabile cinema a Grosseto. Da sempre è interessato di musica e cinema e ha molto a cuore la rivalutazione di questi ambiti artistici promuovendo le piccole realtà. Lo sviluppo culturale è al centro del suo impegno di vita. #grossetoinazione #grossetosulserio

Querim Kaja

Nato a Durazzo nel 1955, sposato con tre figli. Laureato in finanza all’Università di Tirana, ha lavorato come impiegato in molte aziende.

Alessandro Aiello

Nato a Grosseto nel 1965. Diplomato, impiegato addetto alla gestione delle risorse umane con mansioni di addetto alle vendite e assistenza alla clientela nella GDO. Rappresentante sindacale CISL e membro del direttivo provinciale FISASCAT CISL di Grosseto. Iscritto al PSI.