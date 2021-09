Lavori sulla rete idrica: possibili interruzioni d’acqua. Ecco dove e quando

GROSSETO – Doppio intervento di Adf sulla rete idrica nel corso della prossima settimana: uno è previsto nel Comune di Follonica, l’altro in quello di Grosseto.

Follonica, manutenzione in via Amendola. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 15 settembre dalle 8 alle 12 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Amendola e via Spinelli. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 12 del giorno stesso.

Grosseto, manutenzione a Roselle. I lavori di AdF, finalizzati al rifacimento della camera di manovra e alla sostituzione di apparecchiature idrauliche in strada dello Sbirro/Batignanese, sono in programma giovedì 16 settembre dalle 8 alle 18.30 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in strada della Sbirro, strada dei Laghi, strada degli Aiali, località Vallerotana, via del Commendone, via Brasile, nel tratto di via Senese compreso tra l’intersezione con via Serenissima fino a Roselle, via Brancaleta, via Batignanese fino al sottopasso per Nomadelfia e a tutto il paese di Roselle. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18.30 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.