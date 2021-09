La Toscana supera le 5 milioni di dosi: otto toscani su dieci vaccinati

GROSSETO – Il traguardo era stato fissato per il mese di settembre ed è stato raggiunto. La Toscana ha superato proprio in queste ore la quota di 5 milioni di dosi di vaccino anticovid.

Così come preannunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani più di 8 toscani su dieci hanno già ricevuto la prima dose. In particolare più dell’83% dei toscani ha avuto la prima dose. In questa speciale classifica la nostra regione è terza in Italia.

Vediamo in numeri in provincia di Grosseto. Sono 166.532 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+803 rispetto a martedì 7 settembre, quando erano 165.729), 133.001 le seconde (+2.329 rispetto a martedì scorso, quando erano 130.672). La prima dose è stata inoculata al 76,2% degli abitanti, mentre la seconda al 60,9% (martedì erano rispettivamente 75,8% e 59,8%).