Concessione palestre scolastiche: al via le domande. Ecco come fare

MONTE ARGENTARIO – Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso delle palestre scolastiche relativamente alla stagione 2021-2022 da parte di enti, associazioni e società sportive che svolgano nella struttura attività sportiva senza fini di lucro, c’è tempo fino al 24 settembre 2021 per fare domanda.

Le palestre per le quali potrà essere avanzata richiesta sono quelle all’interno della scuola media di Porto Ercole, della scuola media (Appetito) a Porto Santo Stefano e della scuola primaria (Sant’Andrea) sempre a Porto Santo Stefano.

Nell’avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune, è stabilito che le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche solo previo parere dei dirigenti scolastici competenti. Le ore assegnate settimanalmente alle società, enti o associazioni saranno 12, le rimanenti ore in eccesso saranno concesse secondo i criteri specificati nello stesso avviso. Inoltre, le palestre saranno concesse dietro pagamento di un canone tariffario stabilito dalla Giunta comunale (costo attuale euro 4,50/ora).

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune entro il 24.09.2021 compilando lo schema allegato all’avviso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it oppure direttamente all’URP del Comune presso la sede municipale.

Sulla base delle disponibilità di ore pomeridiane comunicate dai dirigenti scolastici, predisporrà il prospetto riassuntivo degli orari assegnati per ogni palestra ai singoli richiedenti, evidenziando anche eventuali disponibilità di orari non assegnati.

Info : Ufficio Sport Tel. 0564 811991 – turismo.sport@comune.monteargentario.gr.it.