Berardi su Chiavetta: «Se non si sa presentare una lista come si può pensare di amministrare un Comune?»

ORBETELLO – «Comprendiamo la delusione del segretario provinciale del Pd Giacomo Termine per la ricusazione della lista “Chiavetta” per un evidente vizio di forma. Quello che lui chiama una “graffetta” non è soltanto un oggetto di poco conto, ma in realtà è l’integrità degli atti presentati oltre ad altre gravi imprecisioni» afferma il senatore di Forza Italia Roberto Berardi.

«È altrettanto vero che la normativa vigente è ormai datata e se vogliamo obsoleta, ma in quanto “datata” è anche ben conosciuta da tutti, tanto che a quanto ci risulta, il suo partito e le liste a loro collegate hanno ben interpretato e ben consegnato altre liste nella stessa provincia e agli stessi uffici. Per quanto spiacevole, e noi lo abbiamo già vissuto in altri tempi ed in altro comune della stessa provincia, se le regole del “gioco” sono queste vanno rispettate almeno fino a che sono in vigore. Per contro ci domandiamo come si possa pensare di amministrare una comunità importante come quella di Orbetello se non si è in grado di comprendere e rispettare una norma di legge in vigore da così tanto tempo?»

«Ci auguriamo pertanto che l’errore sia stato fatto veramente in buona fede soprattutto nel rispetto di quei cittadini che avendo avuto fiducia avevano firmato per la presentazione della lista e che, loro si ignari della normativa, avevano firmato su fogli “sciolti” e quindi facilmente sostituibili all’atto della presentazione» prosegue Berardi.

«L’errore di forma che diventa in questo caso sostanza, qualunque sia l’esito finale di questa vicenda, richiederebbe delle scuse proprio verso i cittadini sottoscrittori e non “filosofiche disquisizioni” sulla qualità della norma» conclude la nota.