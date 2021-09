A lezione con Cna Servizi: un ricco calendario per la formazione degli artigiani

GROSSETO – Riprendono i corsi di formazione di Cna Servizi, l’agenzia formativa di Grosseto. Sono tre i percorsi formativi – utili per ottenere anche importanti certificazioni – in programma nelle prossime settimane rivolti alle imprese che operano su impianti elettrici e termoidraulici, mentre un’altra serie di appuntamenti sono dedicati all’ottenimento delle qualifiche per guidare mezzi come il carrello con elevatore frontale e gru su autocarro e quello per il patentino da saldatori. A questi si aggiungono i corsi di formazione e aggiornamento per la sicurezza, il primo soccorso aziendale e l’emergenza incendi.

Un calendario ricco, pensato per rispondere ai bisogni formativi delle imprese artigiane.

Patentino FGas per le imprese termoidrauliche

Sono aperte fino al 20 settembre le iscrizioni per il corso ed esame per ottenere il patentino FGas, necessario per operare su impianti, come quelli di climatizzazione, che usano gas a effetto serra. Il corso prevede alcuni incontri formativi a cui seguirà un esame di qualifica. Date e orari delle lezioni saranno fissate anche in base alle esigenze dei partecipanti. Per partecipare al corso è possibile avvalersi dei voucher messi a disposizione dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Posatore di “cappotti” termici

La certificazione della professione di posatore di cappotti, seppure non obbligatoria, ha l’obiettivo di qualificare il lavoro del posatore di sistemi di isolamento termico, i cosiddetti cappotti appunto, offrendo al cliente la garanzia sul corretto intervento di installazione e il mantenimento delle prestazioni dichiarate dal produttore. Il “cappotto” è uno degli interventi più richiesti per la riduzione dei consumi e per accedere la superbonus al 110%.

Iscrizioni fino al 10 ottobre.

Certificazione Pes-Pav-Pei per chi opera su impianti elettrici

È rivolto ad artigiani e imprese che operano su impianti elettrici il corso, che si articola in quattro appuntamenti il programma il 28 e il 30 settembre e 4 e il 5 ottobre, per la certificazione Pes-Pav-Pei, fondamentale quando si opera in presenza di rischio elettrico. Le lezioni, in programma dalle 14 alle 19, si terranno a distanza in modalità e-learning.

Certificazione Fer per impianti con energie rinnovabili

Si terrà ad ottobre, in date ancora da stabilire il corso per la certificazione Fer, fondamentale per chi opera su impianti che usano le energie rinnovabili. La certificazione Fer, dal 1 gennaio 2022, dopo una lunga battaglia portata avanti da Cna, sarà inserita nella visura camerale, in modo da rendere immediatamente individuabili le imprese in possesso del riconoscimento.

Patentino di saldatore di ferro, acciaio e polietilene

Sempre a ottobre e a novembre sono in programma i corsi per ottenere la qualifica di saldatore, secondo la norma Uni en iso 606-1, per ferro, acciaio e polietilene.

Patentino per guidare il “muletto” e la gru su autocarro

Nello stesso periodo, gli interessati potranno partecipare al percorso formativo per guidare il carrello con elevatore frontale, il cosiddetto “muletto” e la gru su autocarro. Le abilitazioni sono necessarie per poter utilizzare i mezzi.

Corsi per la sicurezza obbligatoria dei lavoratori e datori di lavoro

A questo calendario si aggiungono i corsi per la sicurezze dei lavoratori, in base all’articolo 37 del d.lgs 81/2008, sia per la prima formazione che per l’aggiornamento, necessario, quello per chi svolge il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il corso di primo soccorso aziendale, sia come prima formazione che come aggiornamento. Infine è in calendario anche il corso per addetti all’emergenza incendio.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’agenzia formativa Cna Servizi: tel. 0564 471245 Anna o Gioia – email: g.niccolucci@cna-gr.it, a.piccioni@cna-gr.it