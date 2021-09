Prima di campionato per la Pallamano Follonica: esordio in casa contro il Pescara

FOLLONICA – Tutto pronto in casa della Pallamano Follonica Ottica Bracci per l’esordio nel campionato di A2 maschile. Avversario la neo promossa Pescara che salirà in terra maremmana per fare bene e sarà un inizio di campionato davvero interessante. Bello sarà rivedere il pubblico sugli spalti del Palagolfo rispettando tutte le norme di sicurezza.

Il campionato sarà molto più difficile della passata stagione, molte squadre si sono rinforzate e la lotta per la salvezza sarà davvero serrata, ogni partita sarà da affrontare come una finale e i ragazzi di Mister Matteo Pesci sapranno farci vivere emozioni come nel passato campionato, anche se le avversarie affronteranno la Pallamano Follonica non più come una neo promossa, ma come una realtà consolidata della pallamano italiana.