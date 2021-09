In viaggio con i camper del vaccino: tutte le tappe in giro per la Maremma

GROSSETO- Prosegue a ritmo serrato l’attività della Asl Toscana Sud Est per potenziare la vaccinazione su tutto il territorio aziendale attraverso l’utilizzo di mezzi mobili.

Si moltiplicano infatti gli appuntamenti dei camper per la vaccinazione, che in provincia di Grosseto saranno 11, a partire dalla prossima settimana. Una non stop per accelerare la copertura vaccinale anti-Covid e garantire sicurezza e salute, andando direttamente nei luoghi vicino alle persone, dove abitano o lavorano. I cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose, dai 12 anni in su, potranno vaccinarsi ad accesso diretto, quindi senza bisogno di prenotazione. Parallelamente ai centri vaccinali, che proseguono la loro regolare programmazione anche con accesso libero a tutte le sedute senza limite di età, si estendono così le opportunità di vaccinazione a disposizione dei cittadini. Le iniziative vaccinali con i camper continueranno e dalla prossima settimana coinvolgeranno anche scuole e attività produttive.



– Lunedì 13, 14-17, Borgo Carige, Capalbio

– martedì 14, 8-14, mercato, Porto Santo Stefano

– mercoledì 15, 8-14, mercato, Magliano in Toscana

– mercoledì 15, 15.30-17, distretto Asl, Montiano

– giovedì 16, 9-13, piazza Roma, Porto Ercole

– venerdì 17, 18-22 e sabato 18, 9-14, piazza Mario Cheli, Monterotondo Marittimo

– martedì 21, 9-13, parcheggio del Comune, Sorano

– martedì 21, 14.30-16.30, piazza centrale San Quirico, Sorano

– martedì 21, 8-13.30, piazza della Libertà, Ribolla

In ogni tappa, saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl Toscana sud est e il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l'accettazione, interno camper per la somministrazione e area per osservazione post-vaccino.

I due camper, di cui uno messo a disposizione di Coeso Società della Salute di Grosseto, gireranno nelle due zone distretto, toccando i comuni più distanti dalle sede vaccinali e offrendo così a tutti la possibilità di vaccinarsi “sotto casa”.