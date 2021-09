I candidati di “Scansano ora” si presentano in piazza, Ginesi: «Per ripartire insieme»

SCANSANO – “Per ripartire insieme” è il biglietto da visita di Maria Bice Ginesi e della lista Scansano Ora, che si presentano sabato 11 settembre. L’appuntamento è per le 17,00 in piazzetta Ferrucci nel centro storico di Scansano.

A fianco di Maria Bice Ginesi e dei candidati della lista, ci saranno Luca Sani, deputato Pd e commissario del Circolo Pd di Scansano, e i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la lista Scansano Ora alle elezioni del 3 e 4 ottobre, ossia Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Articolo 1, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista.

“Saranno presenti tutti i candidati protagonisti della campagna elettorale: donne e uomini di diversa età ed estrazione sociale, con il tratto comune dell’amore per Scansano e l’impegno nel volontariato, espressione di tutti i territori del Comune: la lista Scansano Ora ha una candidata o un candidato, oltre che per Scansano capoluogo, in ogni frazione”, conclude Ginesi.