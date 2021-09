Green Pass: obbligatorio per chi lavora in Rsa, scuola, mense. Presto anche per altri lavoratori. Ecco il piano del Governo

GROSSETO – Il Governo punta ancora sul green pass e per questo ha deciso di estenderlo ad altre categorie e in altri ambiti. Gli effetti del piano dell’esecutivo si vedranno nelle prossime settimane e sopratutto entro la fine del mese di ottobre. Ma andiamo per gradi.

Il decreto approvato oggi dal Parlamento impone il green pass per i lavoratori della scuola, delle università e delle Rsa. Questo comprende anche dipendenti delle ditte di pulizia, delle mense, di chi deve effettuare lavori di manutenzione. La mancanza di green pass è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Il green pass e luoghi pubblici: dove serve – La certificazione verde è obbligatoria per i ristoranti al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Viaggi – Per i viaggi il green pass è obbligatorio per treni a lunga percorrenza, navi e traghetti, aerei e bus interregionali.

Il green pass e la sua estensione – A breve il Governo estenderà l’obbligo del grene pass anche per altre categorie di lavoratori. Si tratta di tutti quei settori in cui l’obbligo della certificazione verde è previsto per i clienti. In particolare:

1) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.

2) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

3) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

4) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

5) sagre e fiere, convegni e congressi;

6) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

7) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

8) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.