FOLLONICA – Ieri sera, nella splendida cornice del Nicoletti, è partita la stagione 2021-2022 del settore giovanile del Follonica Gavorrano.

Alla presenza di Andrea Benini, sindaco di Follonica, di Andrea Biondi, sindaco di Gavorrano, e di una massiccia partecipazione di sportivi e simpatizzanti, sono state tracciate le linee programmatiche ed organizzative della prossima stagione.

Il primo cittadino follonichese ha spiegato, inoltre, ai presenti l’imminente intervento per la creazione della tribuna dello stadio Nicoletti, prima pietra per l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’area, che finalmente vedranno la loro gestazione dopo l’imminente incontro con la famiglia Mansi e la Nuova Solmine, main sponsor della società.

Serata chiusa come sempre dall’incisivo intervento di patron Mansi, piacevolmente colpito dalla presenza massiccia di tanti giovani atleti accompagnati dalle rispettive famiglie, nel quale ha ribadito la volontà di sostenere e implementare il settore giovanile, perché diventi sempre più fucina della prima squadra, esprimendo grande soddisfazione per la volontà dell’amministrazione comunale della città di Golfo di collaborare per l’inizio della costruzione del nuovo stadio e la riqualificazione di tutto il centro sportivo nell’aria adiacente al Capannino.

Chiusura di serata con i fuochi di artificio, con il presidente Paolo Balloni organizzatore dell’evento.