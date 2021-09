Fermo dell’impianto di Amiata energia: ecco cosa devono fare i cittadini

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che Amiata Energia Spa, società concessionaria del servizio di teleriscaldamento urbano, ha programmato un fermo impianto generale dal 13 al 19 settembre, per interventi sulla nuova dorsale principale, che collega la centrale di scambio alla centrale di pompaggio.

Per la produzione di acqua calda sanitaria i cittadini dovranno pertanto posizionare l’interruttore del boiler su “elettrico”.

Il completamento del programma di sostituzione della linea principale di collegamento tra la centrale di scambio e la centrale di pompaggio è il punto focale del piano straordinario di opere programmate da Amiata Energia per migliorare le condizioni di funzionalità della rete di teleriscaldamento. Tale opera va a completare quella già avviata due anni fa (nella prima fase) e consentirà la messa in sicurezza di un punto nevralgico dell’intero sistema impiantistico. Questo investimento è finalizzato a eliminare il rischio di rotture in quel tratto, di solito molto colpito.

Amiata Energia sta operando con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disservizi. La società comunica che il momentaneo disservizio è funzionale ad un investimento che garantisca un migliore servizio. Amiata Energia si è inoltre impegnata a riconoscere un ristoro alle utenze, data la sospensione prolungata.

Per maggiori informazioni AMIATA ENERGIA www.amiataenergia.com