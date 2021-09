È morto Antonio Cocchia. Lutto in città

GROSSETO – È morto ieri il gioielliere Antonio Cocchia. Molto conosciuto in città dove gestiva uno storico negozio di preziosi in via Matteotti. Avrebbe compiuto gli anni tra due giorni.

Sui social in molti lo ricordano con affetto. Da Paolo Pisani che lo saluta con un “Ciao Antonio” allo studio grafico Internetfly che commenta «Oggi ci ha lasciato un grande uomo e un grande imprenditore, che per tanti anni si è servito della nostra agenzia. La cosa più cara che ci resta di lui, è sicuramente il suo insegnamento e il suo affetto che, porteremo sempre nei nostri cuori».

Ma anche tanti clienti affezionati che lo ricordano con stima e parlano di lui non solo come di un grande professionista ma anche di un buon amico.

Lascia la moglie e due figli (foto presa da Facebook).