Dona la scuola: con Unicoop parte la colletta del materiale scolastico per chi ha più bisogno

GROSSETO – Sabato 11 settembre in 23 supermercati Coop-Unicoop Tirreno della Toscana e nel Lazio verrà organizzata l’annuale raccolta di articoli di cancelleria e materiale didattico “Dona la spesa per la scuola”, in collaborazione con le associazioni di volontariato locali.

Per l’intera giornata soci e clienti potranno acquistare penne, matite, quaderni, diari e depositarli nelle postazioni dedicate all’interno dei punti vendita. Tutto il materiale raccolto sarà distribuito alle famiglie tramite le associazioni di volontariato territoriali coinvolte.

Questi i supermercati in cui viene organizzata la colletta:

Pietrasanta; Livorno-Parco Levante; Mercato di Livorno; Livorno-La Rosa; Cecina; Rosignano; Piombino-via Gori; Piombino-Salivoli; Follonica-via Chirici; Massa Marittima; Bagno di Gavorrano; Grosseto-Maremà; Orbetello; Civita Castellana; Tarquinia; Cerveteri; Civitavecchia; Viterbo-Ipercoop; Ipercoop-Euroma2; Ipercoop-Roma Casilino; Roma-Laurentina; Roma-Via Franceschini; Pomezia.

L’iniziativa viene organizzata ogni anno a settembre. L’ultima volta sono stati raccolti e donati in beneficenza circa 55.000 articoli.