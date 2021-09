Della Santina: «Messa in sicurezza dell’Aurelia una priorità»

ORBETELLO – Ieri sera una delegazione della lista Alternativa Orbetello, guidata dalla candidata sindaca Paola Della Santina, ha incontrato il presidente Patrizia Perillo ed il Direttivo dell’associazione Colli e Laguna.

“Da sempre con l’associazione Colli e Laguna abbiamo un rapporto molto positivo e costruttivo – spiega Della Santina – ed è anche grazie a questa sinergia che siamo riusciti, nel recente passato, a dare il nostro contributo all’interno delle istituzioni – l’impegno di Valentino Bisconti è stato determinante -, da quelle locali a quelle europee, per evitare lo scempio dell’autostrada.

L’associazione, con cui condividiamo l’attenzione per la difesa del territorio e dell’ambiente, è un punto di riferimento importante per noi, e per questo motivo abbiamo ritenuto importante incontrarla ed esporre le nostre idee programmatiche. A Colli e Laguna abbiamo ribadito la nostra idea di messa in sicurezza dell’Aurelia utilizzando l’attuale sedime senza occupare e distruggere altre parti di territorio. Una messa in sicurezza non a tipologia autostradale, dove si potrà viaggiare nel comune di Orbetello al massimo a 90km/h e che i cittadini potranno tranquillamente percorrere senza i rischi attualmente presenti.

Nella zona di Albinia intendiamo tutelare sia chi abita lungo l’attuale asse dell’Aurelia sia chi vive nelle campagne a monte del paese e, a differenza degli altri siamo assolutamente contrari alla realizzazione del bypass di Albinia, opera mostruosa, impattante e costosa che distruggerà tutta la campagna e le numerose attività agricole ed agrituristiche. Così come, più a sud non accetteremo deviazioni che andranno a distruggere Campolungo e Orbetello scalo.

Dopo aver sconfitto Sat e l’arroganza di Governo e Regione, dopo aver fatto cambiar idea alle istituzioni locali, questo territorio merita una messa in sicurezza dell’Aurelia, interamente sul sedime, che migliori la qualità della vita e dell’ambiente lungo tutta la fascia costiera, e non certo che lo peggiori. Alternativa Orbetello ha questa idea e anche persone credibili che la porteranno avanti, senza accettare imposizioni dall’alto e senza curare gli interessi di pochi.

Insieme a me Marco Sabatini, l’ex vice presidente della Provincia e assessore al Governo del territorio, si occuperà dentro la mia amministrazione proprio della messa in sicurezza dell’Aurelia”, conclude.