Dal mercato di Campagna amica ai laboratori per bambini: Coldiretti alla Fiera del Madonnino

BRACCAGNI – «Dopo un periodo così difficile per tutti dovuto alla pandemia da Covid, il desiderio di ognuno di noi è sicuramente quello di ripartire». Coldiretti Grosseto con questo spirito conferma la sua presenza alla Fiera del Madonnino 2021 che è ritenuta da tutti un punto di riferimento per tutto il centro Italia, ma non solo.

«La Fiera, nella quale saremo presenti con un grande mercato di “Campagna Amica”, contribuirà anche questa volta a consolidare con i cittadini-consumatori quel grande patto che si è dimostrato vincente, un patto che guarda alla stagionalità, alla rintracciabilità e alla salubrità dei prodotti e che è alla base del nostro progetto più complessivo di “Coldiretti Forza Amica del Paese”».

Le aziende aderenti al grande circuito di Campagna Amica saranno protagoniste con degustazioni e vendita di prodotti a KM0.

Quest’anno ci sarà poi una grande novità, grazie al progetto nazionale avviato da Coldiretti con tutto il mondo scolastico, Coldiretti Donne Impresa Grosseto con la sua responsabile Ilaria di Ludovico, presso gli stand Coldiretti alla Fiera, metterà a disposizione di tutti i bambini, un grande spazio dedicato ai laboratori dove i più piccoli, a partire dalla scuola dell’infanzia, potranno mettere le “Mani in Pasta”. Vedranno e potranno fare il formaggio con il latte dei nostri pastori, lavorare le farine facendo biscotti da cuocersi sul posto, vedere da vicino un’arnia e come si lavora il miele, ecc.

Quindi faremo tutti insieme un grande lavoro, saranno tre giorni di aggregazione, svago e condivisione di valori. Per poter partecipare occorre la prenotazione, inviando una mail a grosseto@coldiretti.it<mailto:grosseto@coldiretti.it> oppure al numero 0564/438911.