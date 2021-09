Cambio della guardia al 4° Stormo caccia: nuovo comandante della Operational  Conversion Unit

GROSSETO – Cambio della guardia al 4° Stormo caccia di Grosseto dove mercoledì 8 settembre si è svolta una sobria cerimonia di passaggio di consegne al comando del 20° Gruppo OCU (Operational Conversion Unit), gruppo la cui missione è addestrare piloti ed istruttori dell’Aeronautica Militare destinati alla linea Eurofighter.

“Unus sed Leo è il nostro motto, che richiama forza, energia, unicità, condivisione di intenti” citando il motto del Gruppo, il Comandante uscente, il Maggiore Emanuele R. ha iniziato il proprio discorso sottolineando quello che esso rappresenta e che richiama attagliandosi perfettamente al personale che ne fa parte. Il Maggiore Emanuele R. ha poi proseguito ringraziando e mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione con gli altri Gruppi , ditte e attori dello Stormo, necessaria per il perseguimento degli obiettivi addestrativi del 20° Gruppo, che rappresenta la porta di ingresso alla linea Eurofighter per tutti i piloti dell’Aeronautica Militare che vengono assegnati a questo velivolo.

Anche il Maggiore Giovanni P., comandante subentrante, rivolgendosi allo Stormo ha dichiarato “Continuiamo ad essere una squadra! Si! Siamo una squadra! non ci serve capire chi è il fuoriclasse, ma solo continuare ad avere la stessa comunione di intenti per affrontare uniti le prossime avvincenti sfide che ci aspettano”. Rivolgendosi al proprio Gruppo invece ha proseguito “Mi aspetto, alla stessa stregua, un gruppo unito, che continui a mantenere l’entusiasmo profuso fino ad oggi che, chi mi precede, non ha mancato mai di enfatizzare. Mi aspetto un gruppo leale, disponibile che ha voglia di fare, con il quale servire il nostro amato Paese”.

Il Comandante di Stormo, il Colonnello Eros Zaniboni, ha concluso la cerimonia con un discorso con il quale ha voluto riepilogare gli importanti traguardi raggiunti dal Gruppo nell’ultimo anno, tra i quali l’addestramento dei piloti italiani e stranieri.

L’azione quotidiana del 20° Gruppo è diretta ad addestrare piloti ed istruttori destinati alla linea Eurofighter dell’Aeronautica Militare; inoltre, insieme al IX Gruppo, concorre al servizio di sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale.