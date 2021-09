ALBINIA – Una donna di 32 anni è rimasta ferita seriamente in un incidente avvenuto questo pomeriggio in via Pietro Aldi, ad Albinia, nel comune di Orbetello.

Nello scontro, avvenuto alle 15.40, sono rimasti coinvolti un furgone e un’auto. La donna ha avuto la peggio, riportando un politrauma. È stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita a Siena con Pegaso in codice 2.