Nuova pista ciclopedonale: dal confronto con i cittadini nasce un percorso condiviso

GROSSETO – Il collegamento ciclopedonale che presto metterà in comunicazione il Parco Centrale con via della Pace e il quartiere di Cassarello è in fase di realizzazione e questa mattina il sindaco Andrea Benini e il vicesindaco Andrea Pecorini hanno incontrato i residenti del condominio degli Olivi interessati dai lavori.

Il parcheggio del condominio in questione è infatti interessato dal passaggio della pista ciclopedonale e, grazie a una serie di incontri durante i quali gli amministratori e i tecnici si sono confrontati con i residenti, è stato possibile definire al meglio i dettagli del progetto.

I residenti hanno infatti presentato alcune richieste che sono poi state recepite dai progettisti che hanno definito il nuovo percorso. La pista passerà all’interno del parcheggio di via della Pace senza disturbare l’ingresso dei garage, in modo da connettersi armoniosamente con la via principale. L’intervento, già inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2020 e approvato con delibera di consiglio comunale, consiste nello sviluppare un tracciato che connetta la pista ciclabile di via Romagna/via della Pace al Parco Centrale e in modo particolare all’area dove sorgerà il polo scolastico. Il progetto prevede un ulteriore percorso che collegherà via della Pace al centro urbano, snodandosi parallelamente alla via, nell’area verde che si estende dietro alle case, ricongiungendosi poi alla pista ciclabile di viale Europa. L’intervento complessivo comporta una spesa di 350 mila euro.

«La nostra volontà era quella di rendere l’area verde dietro alle cannelline di via della Pace una cerniera naturale fra due zone della città – dichiarano gli amministratori – Il nuovo percorso ciclopedonale supererà la Gora con un ponte fino ad arrivare al Parco e adesso, grazie al confronto diretto con i cittadini che risiedono nella via, è stato possibile dare dei piccoli ritocchi importanti per rendere il percorso ancora più godibile».