L’Its Eat alla fiera del Madonnino: ecco tutte le iniziative dell’istituto

BRACCAGNI – Informazioni, materiale illustrativo e tanto altro allo stand allestito all’interno della più grande kermesse dell’agricoltura del centro Italia. L’11 settembre cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del biennio 2017-2019

Uno stand dell’Istituto tecnico superiore – Eccellenza agroalimentare toscana (Its-Eat) sarà presente alla Fiera del Madonnino, dal 10 al 12 settembre. Del resto l’istituto che forma tecnici specializzati nell’agricoltura e nell’agroalimentare del futuro non poteva mancare alla più importante kermesse del settore primario – in tutte le sue declinazioni, compreso l’agroalimentare – del Centro Italia, da 42 anni punto di riferimento imperdibile per tutte le attività che ruotano intorno al mondo rurale.

In questa occasione gli esperti e i tencici di Its saranno a disposizione per informazioni, per la distribuzione di materiale e per “raccontare” una realtà formativa che apre al mondo del lavoro, in un ambito – quello dell’agroalimentare e dell’innovazione digitale in agricoltura – dalle enormi potenzialità, soprattutto in Maremma. Insieme a loro studenti e diplomati Its per raccontare la propria esperienza nei percorsi formativi. Allo stand sarà possibile anche un “assaggio” della serra indoor, che ricalca quella presente nei laboratori dell’istituto in via Giordania, a Grosseto, montata nei mesi scorsi come laboratorio per l’agricoltura digitale e di precisione.

L’11 settembre, alle 11.30, in occasione delle celebrazioni per i 60 anni del consorzio Latte Maremma – una delle imprese socie di Its – ci sarà la cerimonia di consegna dei diplomi ai 32 corsisti che hanno concluso i percorsi del biennio 2017-2019. Ovvero la prima edizione di Farmer 4.0, per tecnici specializzati nell’innovazione in agricoltura, e Food Identity Management, per tecnici specializzati nel marketing dei prodotti agroalimentari. In totale, 19 allievi per il primo percorso (l’88 per cento dei quali oggi lavora nel settore di studio) e 13 per il secondo, con un’occupazione dell’80 per cento.