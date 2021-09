Gli insegnanti accolgono studenti e genitori per conoscere la scuola

FOLLONICA – Quello del “Welcome Days” è un progetto pensato per accogliere le ragazze e i ragazzi che per la prima volta entrano in un nuovo ordine di scuola. Nei prossimi giorni, prima dell’inizio ufficiale delle lezioni, alunne e alunni, accompagnati dai genitori, saranno accolti nelle scuole primarie di Bruno Buozzi e Don Milani e nella scuola secondaria di Primo grado Arrigo Bugiani. L’incontro è stato organizzato adesso proprio perché lo scorso inverno, a causa della pandemia, erano state annullate le visite.

In questi giorni i genitori hanno già avuto ufficialmente l’invito per un incontro con la dirigente, la responsabile di plesso e un loro insegnante. Le alunne e gli alunni sono stati invitati con i loro genitori a conoscere di persona le figure della scuola che finora avevano solo conosciuto a distanza. Dopo questa prima riunione sono stati invitati a fare dei laboratori con i docenti della scuola.

Ciò che non è stato possibile fare a gennaio, a causa dell’emergenza sanitaria sarà fatto adesso, prima dell’inizio ufficiale delle lezioni: laboratori al chiuso e all’aperto dove gli studenti e le studentesse potranno iniziare a lavorare, conoscere i loro insegnanti e i compagni di classe, visitando la scuola futura.

Saranno svolte attività per rompere il ghiaccio, di tipo ludico, per iniziare ad instaurare relazioni che non potevano essere svolte in altri tempi. Le attività sono state progettate per accogliere nel migliore modo le alunne e gli alunni. Saranno svolte attività di italiano, matematica-scienze e inglese. La finalità è far iniziare la scuola nel modo più armonioso e stimolante possibile.