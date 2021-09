Domani a Castiglione il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una mattinata da dedicare al Comune di Castiglione della Pescaia ed alle sue infrastrutture. E’ quella di domani del viceministro ai trasporti ed alle infrastrutture Alessandro Morelli. Una visita al fianco del candidato sindaco di Viva Castiglione Alfredo Cesario e organizzata dal responsabile della Lega castiglionese Pasquale Virciglio.

Morelli alle 10 visiterà il porto di Punta Ala, dove si confronterà con i vertici della Marina di Punta Ala Spa e con gli operatori portuali. Alle 12 è in programma una passeggiata lungo il porto turistico di Castiglione della Pescaia, dove incontrerà i pescatori, gli operatori portuali ed i cittadini. Saranno analizzate le problematiche collegate all’insabbiamento del porto canale e i problemi strutturali di Ponte Giorgini. La mattinata si concluderà con un pranzo con gli imprenditori locali.

“Ringrazio l’onorevole Morelli per la disponibilità – aggiunge il responsabile della Lega di Castiglione Pasquale Virciglio -. Ha accolto con entusiasmo l’invito rivolto consapevole che questo territorio, in termini di infrastrutture ha grande potenzialità su cui, però non si è investito nella maniera adeguata. Sono convinto che questo passaggio, soprattutto se Alfredo Cesario diventerà Sindaco, sarà fruttuoso per cambiarne le prospettive future”.

“La visita del viceministro Morelli è molto importante – afferma il candidato sindaco Alfredo Cesario –. I nostri porti sono strategici, seppur con ruoli diversi. Quello di Punta Ala, per la sua posizione e conformazione ha delle potenzialità che possono essere esaltate anche oltre l’aspetto turistico”.

“Alessandro Morelli è una persona preferisce i fatti alle parole – afferma Mario Lolini, candidato al consiglio comunale -. Da tempo si è interessato alle infrastrutture maremmane, dall’Aurelia alla Due Mari, dall’aeroporto ai porti, e domani a Castiglione farà una prima ricognizione sul posto per rendersi conto della situazione”.

Il viceministro Morelli incontrerà la stampa alle ore 12,30 nella sede del comitato elettorale di Viva Castiglione in via Ponte Giorgini.