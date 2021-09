Beach Bocce Tour: a Marina di Grosseto la finale per il titolo italiano

MARINA DI GROSSETO – Tutto è pronto per l’ultimo atto del Beach Bocce Tour 2021; sabato 11 e domenica 12 settembre sulle spiagge di Marina di Grosseto le 21 coppie finaliste si sfideranno per aggiudicarsi il titolo italiano. La manifestazione organizzata da Federazione Italiana Bocce ha toccato tra luglio e agosto numerosi lidi in tutta Italia, dal Veneto alla Calabria, dalla Toscana alla Basilicata, passando per l’Emilia Romagna, le Marche e l’Abruzzo, oltre alla novità del Lago Maggiore in Lombardia, coinvolgendo un migliaio di giocatori. Ora i finalisti sono pronti per il weekend conclusivo, scendendo in campo allo Stabilimento Balneare dell’Aeronautica Militare.

Proprio la collaborazione con la forza armata, in particolare col 4° Stormo che ha sede a Grosseto, è una delle novità del 2021. A supportare l’iniziativa è stata l’amministrazione comunale del capoluogo maremmano, sempre attenta alle iniziative sportive e in particolare a quelle promozionali e inclusive. Sulle spiagge di tutta Italia tante persone, più navigate o alla prima esperienza, giovani e meno giovani, donne e uomini, si sono cimentate nella specialità da spiaggia di Federazione Italiana Bocce, prossima a diventare specialità “ufficiale” nel nuovo Statuto Federale. Beach Bocce ha trasformato uno dei giochi da spiaggia più praticati in una vera e propria manifestazione sportiva, consolidandosi negli anni.

Dopo il tour promozionale del 2018 e i campionati italiani del 2019 a San Benedetto del Tronto e del 2020 a Cattolica, ora tocca al Mar Tirreno, a Grosseto. Sarà in campo il detentore degli ultimi due titoli, l’abruzzese Salvatore D’Aulerio, che ripresenterà con Gianni Bozzino la coppia vincitrice del 2019; ci sarà anche Luca Ricchi, emiliano, sconfitto 13-12 nella finalissima di Cattolica del 2020. Oltre a loro tante altre coppie agguerrite, formate da padri e figli, compagni di squadra, vicini di ombrellone, amici di lunga data. La manifestazione, organizzata dal C.R. Toscana del Presidente Giancarlo Gosti, e della delegata di Grosseto Rachele Maggio, e dal Circolo Bocciofilo Grossetano del Presidente Pasquale De Filippo col coordinamento del referente nazionale Beach Bocce Gregorio Gregori, si aprirà sabato 11 settembre alle 15.00 con le eliminatorie. Le semifinali sono previste domenica 12 alle ore 9.00, a seguire la finalissima. I vincitori saranno premiati dal Presidente Nazionale Federbocce Marco Giunio De Sanctis, che giungerà in Toscana per presenziare alla manifestazione. Sia sabato che domenica è invitato ad assistere il pubblico.