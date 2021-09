A Follonica parte il trofeo Kinder: nel Golfo 230 giovani timonieri della classe Optimist

FOLLONICA – Follonica si prepara a ricevere la carica dei 230 giovani timonieri della classe Optimist che nei giorni 11 e 12 settembre si contenderanno la quarta tappa del Trofeo Kinder organizzata dalla Lega Navale Italiana di Follonica presso la sua sede nautica in località Boschetto in collaborazione con il CN Follonica

Aperta ai timonieri nati negli anni: 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 (DIVISIONE A), 2011 – 2012 (DIVISIONE B), la manifestazione prevede sei prove nei due giorni, con un massimo di tre al giorno, sia per la divisione A sia per la divisione B. Il Comitato di Regata cercherà di ottenere una durata di percorso di circa 50 minuti di durata. La serie si riterrà in ogni caso completa, con qualsiasi numero di prove disputate. Mentre è richiesto un minimo di due prove valide affinché la regata sia presa in considerazione per la classifica finale del circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving.

Il campo di regata sarà allestito, come di consueto, sullo specchio d’acqua antistante Pratoranieri. I giovanissimi atleti stanno pian piano arrivando a Follonica per iniziare gli allenamenti e in vista delle prove, alla ricerca di vento, divertimento e amicizia, senza dimenticare il podio da conquistare e la barca a sorteggio che uno di loro potrà vincere grazie allo sponsor Kinder Joy of Moving.

Le precedenti tappe si sono svolte a Campione del Garda, Marina di Ragusa, Bari, la quarta, appunto, a Follonica mentre il circuito terminerà ad ottobre a Genova abbracciando idealmente un po’ tutt’Italia.

Alla tappa maremmana parteciperanno anche quattro atleti della Lega Navale follonichese : Giulio Mattanini, Giovanni Lucifora, Ginevra Patania e Leonardo Felli.

Il settembre velico proseguirà poi, sempre organizzato dalla LNI Follonica, con il Campionato italiano della classe Contender dal 24 al 26 p.v. dove sarà presente anche qualche equipaggio straniero, sicuramente tedeschi e svizzeri.